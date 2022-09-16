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Пошкодженні ліцей та дитячий садок: ворог атакував Дніпропетровщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкодженні ліцей та дитячий садок: ворог атакував Дніпропетровщину
У Нікополі поранена 57-річна жінка
фото ілюстративне

На гідротехнічних спорудах продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Сьогодні вночі у Криворізькому районі вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без втрат. Про це повідомив голова ОВА Олексанр Вілкул

«У Нікопольському районі під обстріл із «Градів» та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі поранена 57-річна жінка. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.  У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Без втрат», – повідомив Вілкул.

На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: окупанти Щастя магазин місто жінка водопостачання Дніпропетровщина Олександр Вілкул обстріл ворог

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