Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук

Дівчинку знайшли в лісі

У Харківській області на четверту добу пошуків знайшли 2-річну Віолетту Мужечук, яка зникла ввечері 23 травня. На щастя, дівчинка жива. Про це повідомила пресслужба МВС України.

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«Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми. Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї на Харківщині зникла 23 травня. Вона вирушила на прогулянку разом з братом-близнюком, з якої не повернулась.

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За чотири доби поліція, волонтери, кінологи та місцеві обстежили понад сотню кілометрів. Мама дівчинки припускала, що Віолетту викрали.

Нагадаємо, у столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула. Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста.

Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.