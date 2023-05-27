Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук
Дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї на Харківщині зникла 23 травня
фото: МВС України

Дівчинку знайшли в лісі

У Харківській області на четверту добу пошуків знайшли 2-річну Віолетту Мужечук, яка зникла ввечері 23 травня. На щастя, дівчинка жива. Про це повідомила пресслужба МВС України.

«Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми. Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі», – ідеться у повідомленні.

Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук фото 1

Нагадаємо, дворічна Віолетта Мужечук із села Скрипаї на Харківщині зникла 23 травня. Вона вирушила на прогулянку разом з братом-близнюком, з якої не повернулась.

За чотири доби поліція, волонтери, кінологи та місцеві обстежили понад сотню кілометрів. Мама дівчинки припускала, що Віолетту викрали.

Нагадаємо, у столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула. Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста.

Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.

Теги: рятувальники поліція Щастя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Живе по сусідству з Винником. Блогер розповів, куди зникла Надія Мейхер
Живе по сусідству з Винником. Блогер розповів, куди зникла Надія Мейхер
20 квiтня, 19:11
За виром суду, обвинувачені повинні компенсувати потерпілій 180 тис. грн
Зґвалтування на Закарпатті. Куди зникла суддя, яка випустила насильників? Резонанс
31 березня, 13:26
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
8 травня, 09:58

Події в Україні

Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю: попередження розвідки
Російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю: попередження розвідки
Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук
Пошуки тривали три доби: на Харківщині знайшлася дворічна Віолетта Мужечук
Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)
Ворог обстріляв Херсонщину: є поранена та руйнування (фото)
Ситуація в Бахмуті. Чи просуваються українські військові: відповідь Міноборони
Ситуація в Бахмуті. Чи просуваються українські військові: відповідь Міноборони
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
69K
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
60K
Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
46K
Ранок у Росії почався з потужного вибуху
31K
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
14K
Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту