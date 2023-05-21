У Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик: що відомо

Правоохоронці зʼясували, що хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії

У столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула Про це повідомляє поліція Києва.

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Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста. На місце події прибули усі профільні служби, працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.

Правоохоронці зʼясували, що хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі.

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Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.

Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні.

Також у містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Батьки загиблої дитини хочуть, щоб трагедія більше не повторилася з іншими.

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Нещодавно в Рівному п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці. Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа.