У Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик: що відомо
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії
У столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула Про це повідомляє поліція Києва.
Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста. На місце події прибули усі профільні служби, працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.
Правоохоронці зʼясували, що хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.
Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.
Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні.
Також у містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Батьки загиблої дитини хочуть, щоб трагедія більше не повторилася з іншими.
Нещодавно в Рівному п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці. Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа.
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