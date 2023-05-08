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Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна людина зникла безвісти, є поранені: наслідки ракетних ударів по Одещині
фото: Одеська ОВА

Понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області

Унаслідок нічної атаки російських загарбників по Одещині троє людей поранені та одна людина наразі вважається зниклою безвісти. Одеські рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району. Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації.

«Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці – нікого не госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

До того ж наразі одна людина вважається зниклою безвісти. «Тривають оперативно-рятувальні роботи», – додали в адміністрації.

За даними ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області. «Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством», – додали у відомстві.

Нагадаю, що сьогодні вночі ворог, з літаків стратегічної авіації, здійснив ракетний удар по Одеському району. Унаслідок чого зруйновано дачні будинки і бази відпочинку. 

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Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

Читайте також: Нічний терор України і наслідки ворожих влучань: головне за ніч
Теги: пожежа рятувальники ворог поранення росіяни війна Одещина

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