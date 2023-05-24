На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук

Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня

У селі Скрипаї на Харківщині місцеві та правоохоронці вже понад 16 годин шукають зниклу трирічну Віолетту Мужечук. Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня.

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На Харківщині поліція разом з громадськістю шукають Віолетту Мужечук фото: поліція Харківської області

Як повідомляє поліція Харківської області, на пошуки зниклої дитини відразу по тривозі був піднятий особовий склад місцевої поліції разом із кінологами.

Наразі триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями, які допомагають шукати дитину.

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Наразі триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями фото: поліція Харківської області

«Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження. Дитину не знайшли. Пошукові заходи тривають», – зазначили у поліції.

Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження фото: поліція Харківської області

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про дитину, правоохоронці закликають повідомити до відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102 чи +380503055233.

Нагадаємо, у столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула. Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста.

Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.