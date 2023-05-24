Головна Новини
search button user button menu button

На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб
фото: Поліція Харківської області

Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня

У селі Скрипаї на Харківщині місцеві та правоохоронці вже понад 16 годин шукають зниклу трирічну Віолетту Мужечук. Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня.  

На Харківщині поліція разом з громадськістю шукають Віолетту Мужечук
На Харківщині поліція разом з громадськістю шукають Віолетту Мужечук
фото: поліція Харківської області

Як повідомляє поліція Харківської області, на пошуки зниклої дитини відразу по тривозі був піднятий особовий склад місцевої поліції разом із кінологами.

Наразі триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями, які допомагають шукати дитину.

Наразі триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями
Наразі триває пошукова операція, у якій залучено понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями
фото: поліція Харківської області

«Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження. Дитину не знайшли. Пошукові заходи тривають», – зазначили у поліції.

Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження
Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження
фото: поліція Харківської області

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про дитину, правоохоронці закликають повідомити до відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102 чи +380503055233.

Нагадаємо, у столиці з вікна випав п’ятирічний хлопчик, дитина загинула. Трагедія сталася 21 травня близько 16:00 у Дніпровському районі міста.

Раніше у Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні.

Теги: дитина поліція Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіян налякала дитяча забавка
У центрі Москви впав невідомий дрон: деталі
20 травня, 15:18
Про те, що у актора народилася дочка, стало відомо тільки зараз
Папараці зловили 79-річного Роберта Де Ніро, який знову став батьком, з сином на прогулянці
18 травня, 10:09
Внаслідок обстрілу Курахового отримали поранення троє людей
Окупанти обстріляли Донеччину з «Урагану», серед поранених дитина
14 травня, 19:59
У Великій Британії народився унікальний малюк
Має ДНК трьох батьків: у Великій Британії народилась унікальна дитина
10 травня, 23:05
Напередодні у Сербії підліток відкрив стрілянину у школі: загинули вісім учнів та охоронець
Після масових стрілянин у школах та на вулицях Сербії зросте кількість поліції
9 травня, 00:56
За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.
СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини
8 травня, 14:17
Молодики вирішили з'ясувати стосунки за допомогою зброї
У Києві молодики влаштували стрілянину: що відомо
6 травня, 19:18
Противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ
ЗСУ розгромили склади боєприпасів та особовий склад росіян – Генштаб
1 травня, 18:55
Будівля садочку частково зруйнована
Загарбники обстріляли дитячий садок у Вовчанську (фото)
28 квiтня, 14:22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
24K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
21K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
15K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
14K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
8759
Путін нагородив дружину Рамзана Кадирова (відео)

Новини

На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту