У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)

На час слідства дитяче містечко не працюватиме

Поліцейські встановлюють обставини, які призвели до смерті малолітньої дитини

У суботу, 13 травня, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика «Казка» у місті Миколаєві загинула дитина. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Сергій Шайхет.

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«Встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення», – повідомив він, висловивши співчуття батькам дитини.

Поліцейські встановлюють обставини, які призвели до смерті малолітньої дитини на території дитячого атракціону.

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На час слідства дитяче містечко не працюватиме.

Нагадаємо, у місті Кам'янське Дніпропетровської області хлопчику обпекли очі та обличчя на дитячому майданчику. Невідомі розпилили шестикласнику в обличчя якусь речовину, хлопчика госпіталізували до обласної лікарні.

Раніше в містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Батьки загиблої дитини хочуть, щоб трагедія більше не повторилася з іншими.

Нещодавно в Рівному п’ятирічний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці. Хірурги зробили дитині операцію за допомогою мікроскопа.