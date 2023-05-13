У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)
Поліцейські встановлюють обставини, які призвели до смерті малолітньої дитини
У суботу, 13 травня, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика «Казка» у місті Миколаєві загинула дитина. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Сергій Шайхет.
«Встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення», – повідомив він, висловивши співчуття батькам дитини.
Поліцейські встановлюють обставини, які призвели до смерті малолітньої дитини на території дитячого атракціону.
На час слідства дитяче містечко не працюватиме.
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