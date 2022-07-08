Росія кине проти України найстарішу субмарину ЧФ

З 2014 року підводний човен перебував на ремонті

Російський дизель-електричний підводний човен Б-871 «Алроса», який є найстарішою субмариною Чорноморського флоту Росії, пройшов перший етап ходових випробувань після ремонту та модернізації. Росія готує субмарину до участі у війні проти України.

«Підводний човен «Алроса» повернувся в акваторію заводу після проходження першого етапу ходових випробувань», – повідомив представник 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту РФ.

Підводний човен Б-871 «Алроса» був спущений на воду в 1989 році. 2014 році її поставили на ремонт та модернізацію. Тепер, як наголошується, субмарина може нести крилаті ракети 3М14 «Калібр».

За даними ЗМІ, «Алроса» отримала водометний рушій замість гребного гвинта. Це дозволяє їй розвивати вищі швидкості, зберігаючи малошумність.

Також стало відомо, що у червні субмарина «Алроса» вперше вийшла до Чорного моря для проведення заводських випробувань.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

Також 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 «Акула» Чорноморського флоту Д-106. Внаслідок вибуху три російські моряки загинули.

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