Російське судно «Акула» затонуло поблизу Маріуполя

Інформація про підрив на міні біля Маріуполя ворожого десантного катера «Акула» 30 червня підтвердилася. Внаслідок три російські моряки пішли на дно Азовського моря. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 «Акула» чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб», – написав Андрющенко.

Відомо, що катери «Акула» можуть використовуватись як самостійно, так і для вивантаження десанту та техніки з великих десантних кораблів.