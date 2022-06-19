Резніков поділився дотепним тостом про російський флот

Тост придумали у Польщі, але вже знають усі міністри оборони клубу «Рамштайн»

Міністр оборони Олексій Резніков поділився дотепним тостом, який стосується російського військового флоту. На своїй сторінці у Facebook міністр розповів, що його придумали у Польщі, але вже знають усі міністри оборони клубу «Рамштайн».

«Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу «Рамштайн»: «За російський воєнний флот, до дна!», – написав очільник Міноборони.

Тост Резніков пригадав, бо напередодні, 18 червня, святкував день народження. Він також подякував усім за вітання.

Раніше Резніков зробив заяву щодо повернення Криму і Донбасу. «Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим – це стратегічна мета для України, тому що це українська територія і ми рухатимемося крок за кроком», – заявив Резніков.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що постачання західної техніки, зокрема польських САУ «Краб«, є неоціненною допомогою для Збройних Сил України.

Крім того, Олексій Резніков передав українським захисникам власний багі. Саме ця машина допомогла йому завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди бездоріжжям 2013 року. Транспорт із легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину.