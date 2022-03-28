Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)

За день у результаті обстрілів пошкоджено близько 23 об’єктів

Обстріли території Луганської області не вщухають. Російські окупанти гатять по таких «стратегічних об‘єктах» як лікарні, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Зокрема, сьогодні було обстріляно кардіовідділення Сєвєродонецької лікарні. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, с. Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) пошкоджено близько 23 об’єктів, з них 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, кардіовідділення Сєвєродонецької лікарні, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Під час обстрілів дві людини загинули (м. Сєвєродонецьк, м.Рубіжне) та 10 постраждало (м. Сєвєродонецьк, м. Рубіжне). Врятовано та евакуйовано 26 людей.

Раніше Гайдай повідомив, що окупанти вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновані, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають.