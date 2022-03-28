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    Події в Україні

    Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)

    Внаслідок обстрілів пошкоджено&nbsp;14 багатоквартирних будинків - Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)
    Внаслідок обстрілів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    За день у результаті обстрілів пошкоджено близько 23 об’єктів

    Обстріли території Луганської області не вщухають. Російські окупанти гатять по таких «стратегічних об‘єктах» як лікарні, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Зокрема, сьогодні було обстріляно кардіовідділення Сєвєродонецької лікарні. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, с. Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) пошкоджено близько 23 об’єктів, з них 14 багатоквартирних та 8 приватних житлових будинків, кардіовідділення Сєвєродонецької лікарні, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

    Під час обстрілів дві людини загинули (м. Сєвєродонецьк, м.Рубіжне) та 10 постраждало (м. Сєвєродонецьк, м. Рубіжне). Врятовано та евакуйовано 26 людей.

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    Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)
    Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)
    Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)

    Раніше Гайдай повідомив, що окупанти вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновані, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Потужні обстріли Луганщини: за день двоє загиблих і десять поранених (фото)