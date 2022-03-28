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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк: з-під завалів достали сімох осіб

    В одному з домів зруйновані два верхні поверхи - Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк: з-під завалів достали сімох осіб
    В одному з домів зруйновані два верхні поверхи
    фото: Луганська обласна державна адміністрація

    В одному з домів зруйновані два верхні поверхи

    Окупанти знову вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновані, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «П’ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії. Маємо пожежі та чисельні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають», – повідомив очільник Луганщини.

    Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

    Як раніше повідомлялося, внаслідок ранкових обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині загинула 86-річна жінка.

    Як раніше повідомлялося, Сєвєродонецька громада на Луганщині перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському, що близько 15 км від Сєвєродонецька, загинула дитина, двоє осіб постраждали, з них одна дитина.

    Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі. Раніше окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк: з-під завалів достали сімох осіб