Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк: з-під завалів достали сімох осіб

В одному з домів зруйновані два верхні поверхи

В одному з домів зруйновані два верхні поверхи

Окупанти знову вдарили по Сєвєродонецьку, п’ять будинків зруйновані, знайдено сім постраждалих, завали ще розбирають. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«П’ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії. Маємо пожежі та чисельні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще в двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають», – повідомив очільник Луганщини.

Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

Як раніше повідомлялося, внаслідок ранкових обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині загинула 86-річна жінка.

Як раніше повідомлялося, Сєвєродонецька громада на Луганщині перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському, що близько 15 км від Сєвєродонецька, загинула дитина, двоє осіб постраждали, з них одна дитина.

Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі. Раніше окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.

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