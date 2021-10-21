Вантажівка «Київводоканалу», яка їхала на прорив мережі, провалилася під асфальт

Комунальники провалилися під землю під час поїздки на аварію

На проїзній частині стався провал ґрунту, через що передня частина транспортного засобу опинилася під землею

Комунальники їхали на прорив мережі у Голосіївському районі Києва, але автомобіль провалився під асфальт. Цілком ймовірно, що провал асфальту під машиною Київводоканалу стався через той саме прорив, який мали усунути робочі. Про це повідомляє dtpkiev.ua.

Інцидент стався на вулиці Кустанайській вночі 20 жовтня. Як стверджують очевидці інциденту, скоріш за все, аварійна бригада їхала на усунення масштабної аварії на водогоні у Голосіївському районі.

Втім, деякі мешканці зазначають, що комунальники могли стати жертвами тої несправності, усувати яку вони і їхали.

За попередніми даними, надзвичайна подія сталася на дорозі між будинками №10 та 7.

На проїзній частині стався провал ґрунту, через що передня частина транспортного засобу опинилася під землею.

Через ДТП комунальникам довелося досить довго чекати підмоги. Виїхати самостійно вантажівка не могла.

У коментарях до фотографії аварії користувачі зазначили, що витягували машину Київводоканалу за допомогою підйомного крану.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».