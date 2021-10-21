На Київщині в ДТП потрапив автобус з громадянами Білорусі
Автобус, у якому перебували 17 білорусів, рухався у напрямку Києва і не надав переваги у русі вантажівці, наслідком чого й стало зіткнення
У Київській області сьогодні вдень сталася ДТП, внаслідок якої постраждали громадяни Білорусі. Про це повідомили у поліції.
«Сьогодні, близько 15 години, до чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась масштабна ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля «FAW», – мовиться у повідомленні.
За даними правоохоронців, автобус, у якому перебували 17 білорусів, рухався у напрямку Києва і не надав переваги у русі вантажівці, наслідком чого й стало зіткнення.
При цьому автобус перевернувся.
Зазначається, що внаслідок аварії постраждали шістьох громадян Білорусі. Усіх їх госпіталізували до Обухівської центральної районної лікарні.
Про їх стан у поліції не повідомили.
Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини події.
Як повідомлялося, 20 жовтня на Харківському шосе, 54 маршрутний автобус №589 на повному ходу раптово в‘їхав в автомобіль, який стояв на світлофорі.
Також 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі столиці автомобіль «Хюндай» протаранив попутний автомобіль «Шкода», який зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок удару автомобіль «Шкода» опинився на пішохідному переході та скоїв наїзд на 78-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці.