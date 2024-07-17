Повернення українських захисників із полону: перші емоції (відео)

Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі

Сьогодні, 17 липня, Україна повернула з російського полону 95 захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив щемливе відео перших хвилин прибуття українських воїнів на рідну землю.

На опублікованих кадрах видно, як український захисник схилився над рідною землею і плаче.

Лубінець повідомив, що загалом з російського полону вдалося повернути 3405 українців від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію. Дякуємо ОЕА за допомогу в поверненні наших воїнів. Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку», – підкреслив він.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що з російського полону вдалося звільнити 49 воїнів ЗСУ, включаючи учасника «повітряного мосту», який добровільно зголосився летіти на гвинтокрилі до "Азовсталі" для допомоги заблокованим підрозділам, та двох з Повітряних сил.

Також звільнено 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, сімох з Сил територіальної оборони, п’ятьох прикордонників, двох з Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Усі звільнені цього разу - чоловіки: 88 рядових та сержантів, сім офіцерів. Серед хлопців, які отримали свободу, 23 особи боронили Маріуполь (з них тринадцятеро - оборонці «Азовсталі»), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро - на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському.

Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади він потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Багато українських бійців, які повертаються, страждають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, що потребують тривалого лікування. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресорки з 2022 року. Серед звільнених також є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України.

Гуманітарним посередником у переговорах та звільнення військових виступили ОАЕ.