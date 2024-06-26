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ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною

Оксана Коваль
glavcom.ua
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ОАЕ заявили про посередництво в обміні 180 військовополоненими між РФ та Україною
До України повернулись ще 90 полонених, на цей раз обмін відбувся за посередництва ОАЕ
Фото: Zelenskiy / official

З початку повномасштабної війни ОАЕ зберігають нейтральну риторику

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що їм вдалося стати посередником в обміні 180 військовополоненими між Росією та Україною. Про це повідомило державне інформаційне агентство WAM.

Міністерство закордонних справ Еміратів заявило, що посередництво було успішним, тому що ОАЕ використали «свої чіткі зв’язки та партнерство з обома сторонами», таким чином, стали надійним посередником між обома сторонами – повідомили у WAM.

Раніше у вівторок Міноборони Росії повідомило, що Москва і Київ повернули по 90 військовополоненими в рамках обміну.

Також варти уточнити, що президент України Володимир Зеленський підтвердив повернення 90 полонених за посередництва ОАЕ.

З початку повномасштабної війни ОАЕ зберігали нейтральну риторику та продовжували виступати посередниками між двома сторонами щодо обмінів.

ЗМІ Еміратів також зазначають, що завдяки посередницьким зусиллям ОАЕ з початку цього року вдалося завершити чотири обміни військовополоненими між Росією та Україною, на додаток до успішного обміну двома полоненими між Сполученими Штатами та РФ в грудні 2022 року.

Нагадаємо, останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці.

Читайте також: Цинічний розрахунок Кремля. Навіщо росіяни блокують обміни полонених
Теги: Міноборони обмін полоненими Володимир Зеленський президент росіяни обмін

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