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Військове керівництво Ізраїлю змінило позицію і планує перемирʼя в секторі Гази: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Військове керівництво Ізраїлю змінило позицію і планує перемирʼя в секторі Гази: причина
ЗМІ: Премʼєр-міністр Ізраїлю не квапиться з перемирʼям, оскільки це може розвалити його коаліцію, більшість із якої вийде з альянсу, якщо війна завершиться без поразки ХАМАС
фото: Getty Images

Високопосадовці підтвердили NYT, що ізраїльській армії не вистачає боєприпасів, мотивації та навіть військових

Ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на ізраїльських чиновників на умовах анонімності.

Не зважаючи на бажання військових припинити вогонь у Газі, премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.

Водночас військове керівництво Ізраїлю вважає, що ізраїльська армія потребує цього перемирʼя, аби відновитися і наростити військову спроможність на випадок сухопутної війни з ліванським терористичним угрупованням «Хезболла». Також співрозмовники видання кажуть, що перемирʼя з ХАМАС могло б сприяти досягненню угоди з «Хезболлою», яка заявляє, що продовжуватиме бити по півночі Ізраїлю, доки той не припинить бойові дії в секторі Гази.

Ставлення військових до припинення вогню відображає істотну зміну в їхньому мисленні за останні місяці, оскільки стало зрозуміліше, що Нетаньягу відмовляється сформулювати й ухвалити післявоєнний план.

«Військові повністю підтримують угоду про обмін полоненими і припинення вогню. Вони вірять, що завжди можуть повернутися назад і вступити в військовий конфлікт з ХАМАС у майбутньому. Вони розуміють, що пауза в Газі підвищує ймовірність деескалації в Лівані. І у них менше боєприпасів, запасних частин, менше енергії, ніж раніше, тому вони також вважають, що припинення вогню в Газі дає нам більше часу для підготовки на випадок, якщо вибухне більша війна з «Хезболлою», – сказав колишній радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, який досі підтримує звʼязки з військовим керівництвом.

Незрозуміло, чи висловлював генералітет свою точку зору премʼєр-міністру безпосередньо в приватному порядку. Однак, як зазначає NYT, були деякі публічні прояви розчарування генералів, так само схоже, що і Нетаньягу дещо невдоволений військовим керівництвом країни.

Премʼєр-міністр не квапиться з перемирʼям, оскільки це може розвалити його коаліцію, більшість із якої заявила, що вийде з альянсу, якщо війна завершиться без поразки ХАМАС.

Пʼятеро високопосадовців на умовах анонімності підтвердили виданню, що ізраїльській армії вже не вистачає запасних частин для військової техніки, боєприпасів, мотивації та навіть військових. Усе менше резервістів зʼявляється на службу, а військові все менше довіряють своєму командуванню, частково через його нездатність запобігти нападу ХАМАС у жовтні.

Водночас Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня. Про це пише Bild з посиланням на західних дипломатів.

Німеччина та Саудівська Аравія закликали своїх громадян залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. За даними ізраїльських ЗМІ, ЦАХАЛ посилив угруповання на кордоні з Ліваном, а солдати відпрацьовують бої у горах та міських умовах.

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Теги: Ізраїль обмін конфлікт ХАМАС обмін полоненими військові війна армія міністр

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