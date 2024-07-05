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«Довгих шість років розлуки»: донька Олени Пех розповіла про зустріч з мамою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Довгих шість років розлуки»: донька Олени Пех розповіла про зустріч з мамою
Ізабелла Пех: «Це була довга та виснажлива боротьба з обох боків. Те, через що ми пройшли удвох – страшно описати»
фото: Ізабелла Пех/Facebook

Олена Пех перебувала у полоні російських бойовиків з серпня 2018 року

Донька мистецтвознавиці Олени Пех з Донеччини, яку звільнили з російського полону 28 червня 2024 року, поділилася емоціями після зустрічі з мамою. Про це Ізабелла Пех розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина не бачила маму понад шість років: «Мама жива та на волі – це найбільше щастя! Довгих шість років розлуки й страху закінчилися. Це була довга та виснажлива боротьба з обох боків. Те, через що ми пройшли удвох – страшно описати: сльози, розчарування, злість, безсилля, безнадійність».

Ізабелла Пех зазначила, що за роки боротьби траплявся період, коли вона почувала безвихідь. Втім, зрештою, жінкам вдалося знову зустрітися.

«Я відчуваю тепло її рук, вона в моїх очах бачить безмежне кохання та бажання її врятувати, яке вело мене всі ці роки у боротьбі за її свободу!» – йдеться у дописі дівчини. Пех Ізабелла подякувала кожному, хто брав участь у порятунку від загибелі її єдиної рідної людини.

Нагадаємо, що Олена Пех перебувала у полоні російських бойовиків з серпня 2018 року.

Мистецтвознавиця та наукова співробітниця Горлівського художнього музею Олена Пех у 2014 році разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров'я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію. 

У березні 2020 року Олену Пех «засудили» до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному на Донеччині. Повернули Олену Пех наприкінці червня 2024 року.

Нагадаємо, що 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. 

Раніше, 25 червня, ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію. 

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Теги: Міноборони Facebook жінка Лубінець

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