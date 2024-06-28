На Сумщині чоловік, який захищав село від росіян, опинився під слідством. Омбудсман відреагував

Віталій Куколь на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ та власноруч зробив для цього зброю

Чоловіку загрожує до семи років увʼязнення

У Сумській області місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, судять за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання. Про це повідомляє «Суспільне. Суми».

Як ідеться в сюжеті, чоловік робив зброю для самозахисту, бо збирався захищати рідне село від російських окупантів. У листопаді минулого року журналісти вже робили сюжет про Куколя, який розповів, як замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр».

Нині ж йому інкримінують статтю «Незаконне поводження зі зброєю», якщо його провину доведуть, то Куколю загрожує до семи років увʼязнення. Чоловік провини не визнає. Каже, що після закінчення війни хотів передати саморобну зброю в музей, а робив її для захисту села і односельчан.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент і заявив, що Віталій Куколь сумлінно виконував свій обовʼязок громадянина Україна, а натомість опинився на лаві підсудних. Він навів статтю 17 Конституції України, яка говорить: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».

«Беру цю справу на особистий контроль і буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд і справедливість мають перемогти!» – наголосив омбудсман.

До наступного засідання, яке призначене на 22 серпня, суд планує дослідити речові докази та допитати свідків, а також самого обвинуваченого.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся з офіційними листами до Міжнародного руху Червоного хреста та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку.

Нагадаємо, уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що страти українських військових продовжуються через «беззубу позицію» ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. За слова Лубінця, Україна розраховує, що міжнародні організації не просто засудять росіян, а здійснять конкретні юридичні кроки – відкриють провадження зі сторони МКС або створять трибунал.