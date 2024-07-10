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Чи поїде митрополит Павло до Москви? Україна засекретила дані про обмін ієрархів Московської церкви

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Чи поїде митрополит Павло до Москви? Україна засекретила дані про обмін ієрархів Московської церкви
Справа екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла у Печерському райсуді, він обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу
фото: lavra.ua

Інформація про можливий обмін служителів Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ, є чутливою, сказано у відповіді на запит редакції

Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України відмовився розголошувати інформацію про запити від Росії на обмін ієрархів та священників УПЦ МП (філія РПЦ в Україні), які перебувають під слідством.

«Запитувана інформація є чутливою та її розповсюдження може зашкодити процесу звільнення полонених оборонців України та незаконно утримуваних цивільних осіб, а також звільненим особам», повідомив керівник Об’єднаного центру Андрій Пастернак у відповідь на запит «Главкома».

Чи поїде митрополит Павло до Москви? Україна засекретила дані про обмін ієрархів Московської церкви фото 1

Зокрема, «Главком» цікавило, чи виявляє інтерес держава-агресор до видних служителів УПЦ МП, проти яких відкрито кримінальні справи. Ідеться про екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (у миру – Петро Лебедь), намісника Свято-Успенської Святігорської лаври митрополита Арсенія (у миру – Ігор Яковенко), митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко), керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Черкаського і Канівського Феодосія (в миру – Денис Снігірьов).

Як повідомляв «Главком», засуджений в Україні до п'яти років в'язниці митрополит Тульчинський і Брацлавського УПЦ МП Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) погодився на обмін до Росії у статусі військовополоненого. 22 червня 2024 року церковника було доставлено до кордону з Білоруссю. Там його передали представникам РФ.

Засуджений в Україні митрополит Тульчинський і Брацлавського УПЦ МП Іонафан (на фото справа) погодився на обмін до Росії у статусі військовополоненого
Засуджений в Україні митрополит Тульчинський і Брацлавського УПЦ МП Іонафан (на фото справа) погодився на обмін до Росії у статусі військовополоненого
фото з відкритих джерел

Всього з початку вторгнення Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

Як відомо, протягом 2022-2023 років президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України низку священнослужителів УПЦ МП, серед яких: митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (в миру – Валентин Єгоренко); вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (в миру – Сергій Аніцой), настоятель храму Олександра Невського протоієрей Віктор (Одеська єпархія, в миру – Віктор Градомський), митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іван Середній.

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Теги: війна РПЦ Московська церква в Україні обмін полоненими

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