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Звільнені з полону кияни мають пільги на санаторно-курортне лікування: куди звертатися

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Звільнені з полону кияни мають пільги на санаторно-курортне лікування: куди звертатися
Лікування триватиме 18 днів
фото: tykyiv.com

Військові, які звільненні з полону можуть поїхати на лікування в санаторій безплатно

Звільнені з полону кияни та члени їхніх сімей мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів або компенсацію вартості самостійного лікування. Для отримання пільги необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Про це інформує КМДА.

"Звільнені з полону можуть отримати пільгове санаторно-курортне лікування на 18 календарних днів або компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування за рахунок державного бюджету не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з місць несвободи", – йдеться в повідомленні.

При зверненні необхідно надати: копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, медичну довідку за формою № 070/о, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за винятком осіб, які відмовилися від її отримання з релігійних переконань), копію документа, що підтверджує факт позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України, документ про сплату повної вартості послуг санаторно-курортного лікування, отриманих протягом не менше ніж 18 календарних днів.
 

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. 

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

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Теги: Лубінець звільнення пільги населення кияни Україна

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