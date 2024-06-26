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Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець
ТЦК часто піддаються нападкам з боку цивільних
Фото: odessa-life.od.ua

«Громадянин України згадує, що в Конституції у нього є права… але не потрібно забувати, що в нього є і обов’язки»

Звернення щодо конфліктів між ТЦК та цивільними особами часто вириваються з контексту, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію зі зверненнями з приводу дій щодо військовозобов’язаних, які  надходять доволі часто.

"Ми реагуємо на всі публічні та непублічні кейси і не завжди я знаходжу у діях працівників ТЦК, перевищення їхніх повноважень", - сказав Лубінець у коментарі УНН під час свого візиту в  Страсбург, куди він прибув на засіданні Парламентській асамблеї Ради Європи.

Також він розповів алгоритм дій при перевірці конфліктних ситуацій з ТЦК.

"Ми виїжджаємо на місце, алгоритм у нас швидкий: виїзд на місце, спілкування зі сторонами конфлікту, як з громадянами так і представниками ТК та СП і Нацполіції, після того я надаю юридичну експертну оцінку, що насправді відбулося. Якщо я побачу в діях органів влади порушення – я відкриваю провадження та вимагаю негайної реакції. Це дисциплінарне провадження або навіть відкриття кримінальних проваджень, і такі випадки у нас є і вони не поодинокі", - розповів чиновник.

На його думку, чинне законодавство чітко визначає порядок дій та повноваження представників ТЦК.

"Працівники ТЦК та СП разом з працівниками Національної поліції, перевіряють документи, саме представники Нацполіції мають право перевіряти документи, якщо у громадянина, який є військовозобов’язаний не оновлені дані, можуть працівники поліції пропонувати доставити до приміщень ТЦК та СП та пройти верифікацію. Фізичне затримання представниками ТЦК та СП, на мій погляд, це порушення.

По подібних випадках, у нас є звернення. Моя місія – це захищати права громадян України. З іншого боку, я постійно кажу, що як тільки громадянин України згадує, що в Конституції України, у нього є права (і це правильно), але не потрібно забувати, що в нього є і обов’язки", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, днями військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК на Волині. Також нещодавно на кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки. Раніше військові дали пораду як діяти, якщо помітили порушення з боку ТЦК.

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Теги: ТЦК Лубінець чоловік права громадян військові документи чиновник

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