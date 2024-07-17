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Україна повернула з російського полону 95 воїнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна повернула з російського полону 95 воїнів
Ще 95 захисників звільнені з російського полону
фото: Володимир Зеленський/ Телеграм

Гуманітарним посередником у переговорах та звільнення військових виступили ОАЕ

Сьогодні, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», – написав Зеленський.

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Гуманітарним посередником у переговорах та звільнення військових виступили ОАЕ. « Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх», – додав глава держави.

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 За даними міноборони РФ, обмін відбувся після переговорів, в результаті яких додому з полону повернулися 95 українських  військовослужбовців. Натомість Україна передала РФ також 95 окупантів. 

Як пишуть росЗМІ, Росія повертає своїх бійців літаками повітряно-космічних сил до Москви.

Нагадаємо, у січні Україна  за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін. 

Теги: полон Володимир Зеленський обмін полоненими

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