Україна повернула з російського полону 95 воїнів

Ще 95 захисників звільнені з російського полону

Гуманітарним посередником у переговорах та звільнення військових виступили ОАЕ

Сьогодні, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», – написав Зеленський.

Гуманітарним посередником у переговорах та звільнення військових виступили ОАЕ. « Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх», – додав глава держави.

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За даними міноборони РФ, обмін відбувся після переговорів, в результаті яких додому з полону повернулися 95 українських військовослужбовців. Натомість Україна передала РФ також 95 окупантів.

Як пишуть росЗМІ, Росія повертає своїх бійців літаками повітряно-космічних сил до Москви.

Нагадаємо, у січні Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.