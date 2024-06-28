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Україна разом з партнерами розробила новий механізм повернення цивільних з полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна разом з партнерами розробила новий механізм повернення цивільних з полону
Лубінець не розкрив більш докладних деталей щодо механізму повернення українців з полону РФ
фото з відкритих джерел

Під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених

Країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Незабаром з'явиться новий механізм повернення цивільних громадян України», – розповів омбудсмен.

Також уповноважений додав, що під час саміту миру було порушено питання повернення українських дітей та військовополонених.

«Щодо дітей. Пролунало багато нових ініціатив від іноді несподіваних країн. Деталі я не можу розкрити, бо ми всі домовилися, що це закрита частина, і ми її оприлюднимо тоді, коли втілимо її в життя, коли українське суспільство побачить результати», – каже Лубінець.

Омбудсен наголосив, що кілька країн країн-учасниць саміту миру розповіли про свої можливості для повернення громадян України з Росії. При цьому кількість учасників коаліції щодо повернення українських дітей збільшилася.

Лубінець вважає, що повернути громадянам України допоможуть нові санкції проти росіян. Зокрема, необхідно створити трибунал, запроваджувати повне ембарго на російську нафту та газ.

«Тільки так росіяни зрозуміють, що їм справді потрібно повертати українських дітей, цивільних та військовополонених», – додав він.

Нагадаємо, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників.

Як повідомлялося, уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця з проханням «посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів». Уповноважена з прав людини опублікувала список з 430 українськими військовими, які готові повернутися додому, якщо «українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених».

До слова, з лютого 2022 року понад 600 українців, повернених з російського полону, скаржилися на тортури з боку окупантів. Зокрема, до цього переліку ввійшли усі захисники, яких вдалося повернули з неволі 31 травня.

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Теги: війна обмін полоненими росія саміт Лубінець

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