Негода на Закарпатті: авто у водяному полоні, затоплені будівлі (фото)

Підтоплений транспортний засіб витягнули з води за допомогою спеціального буксирувального обладнання

На Закарпатті рятувальники витягнули з річки Ріка автомобіль Audi 100, який потрапив у водяний полон внаслідок підйому рівня води. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

«О 09:28 05 січня до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що на околиці м. Хуст, внаслідок підйому рівня води в річці Ріка, у водяний полон потрапив автомобіль Audi 100. Про це повідомив сам керманич легковика. Коли його іномарку стрімка течія почала відносити на середину річки, чоловік, на щастя, таки зумів вибратися на берег та негайно повідомити про все що сталося на «101»», – зазначається у повідомленні.

Для вивільнення транспортного засобу поспішили бійці ДСНС 14-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст та водолазно-рятувальне відділення загону спецпризначення.

За допомогою спеціального буксирувального обладнання підтоплений транспортний засіб витягнули з води.

Станом на 14:00 ліквідація наслідків підтоплень на території Закарпатської області триває. Рятувальники відкачали воду з 9 підвальних приміщень із 12-ти. З 20 дворогосподарств вода зійшла самопливом.

Наразі продовжуються роботи з відкачки води із 5 підвальних приміщень, зокрема Воловецької селищної ради та чотирьох житлових будинків у м. Рахів, с. Бистриця на Мукачівщині, смт Міжгір'я й с. Синевир Хустського району. Крім цього, у Рахові підтоплено три трансформаторні підстанції – на вул. Миру, вул. Вербник та вул. Т.Ромжі.

Також внаслідок підняття ґрунтових вод було підтоплено дорогу місцевого значення в с. В. Ком’яти-Шаланки Берегівського району протяжністю 100 м та висотою до 20 см. Аналогічна ситуація виникла на автошляху в с. Тячівські лази Тячівського району – протяжність підтопленої ділянки становить 300 м, її глибина від 25 до 40 см. Для розчищення місцевих потічків залучено 1 екскаватор місцевої громади.

Нагадаємо, станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C