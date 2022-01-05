На Закарпатті горів автобус з туристами

У салоні перебувало 50 пасажирів

У селі Нижні Ворота, що недалеко від Мукачева, під час руху загорівся автобус, в салоні якого перебували 50 туристів. До прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники заявили, що вже за три хвилини після отримання виклику працювали на місці події. До автобуса прибули бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця.

За 15 хвилин рятувальники приборкали горіння, а через 10 хвилин її на мінімальній площі ліквідували повністю.

Про постраждалих унаслідок пожежі та причини її виникнення не повідомляється.

До слова, напередодні на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі. Ракета влучила у вікно і розбила склопакет. Далі полетіла в стіну над телевізором, після чого впала на паркет, але він не загорівся.

Раніше на борту Ryanair спалахнула пожежа: літак екстрено сів. Зазначається, що літак рейсу FR4052 вилетів із Манчестера 3 січня о 18:33 до Фару в Португалії, проте був змушений здійснити аварійну посадку в Бресті на заході Франції.

Крім того, у ніч на 3 січня пожежа під Києвом знищила три автівки і пошкодила ще дві. Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено в результаті дії вогневих потоків ще два поряд розташованих авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato. Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.



