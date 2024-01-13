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Повітряні сили назвали найважливіші для України літаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили назвали найважливіші для України літаки
Найважливішим сьогодні є завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити літак F-16
фото з відкритих джерел

Україні потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях

Для завоювання переваги в повітрі пріоритетною допомогою від західних партнерів залишаються багатофункціональні винищувачі F-16. Після цього можна вести мову про посилення української авіації штурмовиками та ударними гелікоптерами для підтримки наземних військ. На цьому наголосив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді».

За словами Ігната, Україні потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. «F-16 є багатофункціональним і може виконувати ряд цих функцій із широким спектром озброєння», – підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що літаки штурмової авіації Су-25 сьогодні працюють близько до лінії вогню разом із вертольотами армійської авіації та Повітряних сил (Мі-24, Мі-8). Однак, додав він, у противника зосереджено багато засобів протиповітряної оборони на передній лінії фронту, які разом із потужними винищувачами Су-35 суттєво обмежують застосування штурмової авіації.

Ігнат наголосив, що найважливішим сьогодні є завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіуса дії.

«Після цього стає можливим ефективне застосування штурмової авіації за призначенням для підтримки наземних військ, а також і бойових вертольотів, зокрема і західного зразка, які дуже хочуть отримати наші побратими з армійської авіації (тобто Apache, Black Hawk тощо)», – зауважив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що штурмовий літак А-10, про який говорив командувач Сухопутних військ, виконує лише одну функцію – підтримує вогнем наземні війська, тобто завдає потужних ударів по позиціях противника на землі. Крім цього він значно дорожчий в обслуговуванні за F-16.

Раніше Міністерство оборони Данії відклало відправлення винищувачів F-16 на пів року.

Також стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грам. За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів. Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні цього року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

Читайте також: Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Теги: літак озброєння полковник Юрій Ігнат

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