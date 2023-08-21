Повітряні сили повідомили, наскільки готові українські аеродроми до прийому західних винищувачів

Юрій Ігнат: « F-16 ще має проблему з низько розташованим повітрязабірником, що може засмоктувати сторонні предмети»

Винищувачі F-16 уже мали змогу випробувати українські аеродроми, вони сідали в Україні під час забезпечення Євро-2012 на аеродромі Миргорода, і наші пілоти вже знайомі з ними. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«F-16 уже сідали в Україні під час забезпечення Євро-2012. Ці літаки були на аеродромі Миргорода, сідали на наші злітки і почувались там добре. Наші пілоти навіть мали можливість ознайомитися з ними. Власне вони літали і на F-15 у Старокостянтинові Хмельницької області у 2018 році. Тобто, західні літаки «ефки» були на наших аеродромах», – сказав Ігнат.

Речник додав, що були і навчання у 2018 році, коли льотчики ділились досвідом.

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Ігнат також пояснив, що особливих проблем з інфраструктурою для сучасних західних винищувачів в Україні немає. «У нас більшість військових аеродромів мають смугу, яка зроблена з бетонних плит. Вони мають шви, які треба загладжувати. Якщо підготувати належним чином ті смуги, то в принципі жодних проблем немає. F-16 ще має проблему з низько розташованим повітрязабірником, що може засмоктувати сторонні предмети. Це небезпечно, і за цим треба доглядати, треба тримати смугу чистою», – додав він.

За словами Ігната, нині, в час війни, окрім стану злітно-посадкових смуг і чистоти, потрібно робити іншу логістику, яка в умовах бойових дій буде захищати літаки, аби ворог не зміг знищувати їх на аеродромах.

Як повідомлялося, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили про рішення передати Україні винищувачі F-16. Українські пілоти та інженери уже почали навчатися використовувати ці літаки. Данія розраховує передати перші F-16 Україні ближче до Нового року.