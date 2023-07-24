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Популярне туристичне місто хоче заборонити зупинятись лайнерам: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Популярне туристичне місто хоче заборонити зупинятись лайнерам: причина
У центрі Амстердама більше не зупинятимуться круїзні кораблі
фото з відкритих джерел

Влада Амстердама вирішила боротися із великою кількістю туристів 

Амстердам хоче перенести термінал круїзних лайнерів із серця історичної столиці. Це буде рішучий крок у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища та натовпами туристів, які забивають його вузькі, бруковані вулиці. Про це пише Associated Press

Столиця Нідерландів є одним із багатьох мальовничих європейських міст – від Риму до Венеції та Парижа – які всіма способами борються з тим, із небувалим напливом туристів, з часу закриття під час пандемії коронавірусу. Муніципалітет Амстердама заборонив стоянку великих круїзних лайнерів у центрі міста. Ціль заявлена прямо – зменшити кількість туристів. Також заявлено, що заборона – це «радикальне рішення, спрямоване на зниження кількості відвідувачів та забруднення довкілля».

«Рада прийняла чітке рішення про те, що круїзний термінал повинен покинути місто. Муніципальна виконавча влада Амстердама зараз працюватиме над тим, як це реалізувати. У будь-якому випадку, що стосується нас, великі кораблі більше не швартуються в центрі Амстердама», – повідомила Аssociated Press в електронному листі лідерка центристської партії D66 в Амстердамі Ілана Рудеркерк.

Рудеркерк наголосила, що заборона круїзних суден – це більше, ніж просто стримування туризму. Лідерка правоцентристської партії D66, яка керує містом разом із соціал-демократами та захисниками довкілля, каже що забруднюючі круїзи нібито не відповідають «стійким амбіціям міста». Вона сказала, що високі круїзні лайнери, які пливуть до Амстердама, також перешкоджають будівництву другого мосту через водний шлях, щоб з’єднати місто з його швидкозростаючими північними передмістями.

У свою чергу, директор круїзного порту Амстердам Дік де Граафф, який керує терміналом у центрі міста, сказав, що компанія взяла до уваги голосування та чекає наступних дій муніципалітету.

«Немає негайного закриття терміналу. Заклик ради полягає в тому, щоб перенести термінал – і ми чекаємо подальших дій від влади», – зазначив він.

Як пише Associated Press, круїзні лайнери – не єдиний вид транспорту, який стикається з обмеженнями в Амстердамі. Національний уряд також оголосив про плани скоротити кількість рейсів в аеропорту Схіпхол, жвавому авіаційному вузлі, який обслуговує місто.

Нагадаємо, Європа та Велика Британія із 2024 року запроваджують плату за вʼїзд для мандрівників. Про це повідомляє CNN.Щоб заїхати в країни Шенгенської зони треба буде заплатити €7 (≈279 грн) онлайн. Дозвіл буде чинним три роки.Оскільки Велика Британія вийшла зі складу ЄС декілька років тому, в країні оголосили свої умови.

Для того, щоб вʼїхати до Сполученого Королівства, треба буде заплатити £10 (≈466 грн). Дозвіл буде чинним два роки. Це стосуватиметься тих іноземців, кому для в’їзду до країни не буде потрібна віза (ті, хто робитимуть візу – вочевидь, і так заплатять певну суму).

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Теги: Нідерланди партії місто влада

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