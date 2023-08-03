Головна Київ Новини
search button user button menu button

17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)
Ян іще з підліткового віку реалізовував різні ідеї у сфері освіти
фото з відкритих джерел

Хлопець був репетитором для своїх друзів, створював навчальні відео для онлайн-школи та працював STEM-вчителем для дітей

Киянин Ян Стародубець номінований на Всесвітню премію Global Student Prize як студент-винахідник. Про це повідомили на сторінці Київської Малої академії наук у Facebook.

Ян Стародубець – випускник приватної школм «Європейський колегіум», також хлопець відвідував секцію хімії відділення хімії та біології Київської МАН. Юнак навчається у Київській Малій академії наук.

«Коли почалася повномасштабна війна, усі проєкти довелося поставити на паузу. Але я не полишив улюбленої справи: проводив безкоштовні уроки для дітей з окупованих територій», – зауважив Ян.

Під час навчання номінант був репетитором для своїх друзів, працював STEM-вчителем для дітей 1-5 класів, а ще створював навчальні відео на YouTube. Сьогодні він продовжує свою освітню діяльність.

Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу
Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу
фото з відкритих джерел

Ян разом з однокласниками спланував проєкт для зйомок навчальних відео, тому одна з онлайн-шкіл запропонувала винахіднику співпрацю. Також він створив для корейців розповідь-презентацію про історію нашої держави, зокрема, і про воєнні часи.

Ян Стародубець — вихованець Малої академії наук
Ян Стародубець — вихованець Малої академії наук
фото з відкритих джерел

Крім того, киянин дистанційно навчався в США у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas, при цьому паралельно продовжуючи навчання в українській школі.

«Під час навчання в українській школі брав участь у Конкурсі-захисті МАН, навіть дійшов до фіналу. Це був проєкт з хімії: я довів, що звичайне активоване вугілля не відрізняється від дорожчих аналогів, як-от препарату «Сорбекс», який коштує в 10 разів більше. 

Згодом долучився до найбільшого у світі екологічного конкурсу – GENIUS Olympiad, у якому виборов срібло. У конкурсі я представив сорбент, який створив за власною методикою, а також пояснив, як його можна використовувати в очисних фільтрах на теплоелектростанції. 

Крім цього, писав статті про критичне мислення в межах проєкту «Мистецтво змін» від Національного центру «Український дім». Навіть моє дослідження про активоване вугілля та «Сорбекс» доводить, що люди зазвичай довіряють рекламі й не перевіряють складу препаратів. А ще я почав писати статті з філософії, ділився знаннями, які отримав в американській школі, ці матеріали публікував на сайті, який створив самостійно», – поділився своїми досягненнями юнак.

За всі ці заслуги 17-річний Ян Стародубець потрапив в рейтинг 50 учнів світу Global Student Prize. У ній відзначають найкращих студентів-винахідників світу. Переможець премії забере приз розміром $100 тис.

«Цьогоріч у червні я отримав лист, де було сказано, що я став одним із 50 найкращих студентів світу і тепер є претендентом на головний приз розміром $100 тис. Усвідомлення, що це правда, приходило досить довго, але коли нарешті осягнув це – був шокований. А ще зрозумів, що рухаюся в правильному напрямку – варто займатися тим, що я дійсно люблю», – підкреслив хлопець.

Ян Стародубець був запрошеним STEM-учителем для дітей 1-5 класів
Ян Стародубець був запрошеним STEM-учителем для дітей 1-5 класів
фото: МАН

«Я планую вступити в університет у США, для цього закінчую 12 клас американської школи, готуюся до вступних іспитів, а також насолоджуюся часом із рідними, адже розумію, що невдовзі поїду в іншу країну й ми не зможемо часто зустрічатися. А щодо глобальних планів – хочу й далі вдосконалювати освіту, після закінчення вишу в США обовʼязково повернуся в Україну, щоб поділитися набутим досвідом, знаннями й цінностями», – розповів юнак.

До слова, у 2022-му найкращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize став українець Ігор Клименко. Хлопець розробив безпілотник, поєднаний з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Пристрій може знаходити різні типи мін, а найголовніше – передавати точні координати знайдених об'єктів саперам.

Читайте також: Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
Теги: Київ навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне Інтерв’ю
15 липня, 21:00
У Києві при температурі повітря понад +28°С діятиме обмеження руху для великогабаритного транспорту
У Києві введуть обмеження руху для вантажного транспорту: названо причину
4 липня, 19:34
Завдяки системі Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил
Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16
11 липня, 15:40
Офіційно пляжний сезон у столиці цього року не відкривали
У Києві заборонено купатися на шести пляжах
10 липня, 14:58
Зловмисники отримали по 15 років в'язниці
Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно
11 липня, 20:44
Винищувач F-16
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
21 липня, 04:16
На мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону
Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро
27 липня, 17:42
Такий вигляд має нова квартира для переселенців
Які квартири отримують переселенці у столиці (фото)
27 липня, 06:48
З «Батьківщини-мататері» демонтували радянський герб
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж герба СРСР завершено (відео)
1 серпня, 16:03

Новини

Іще два пошкоджені російськими обстрілами будинки у столиці відновлено: з’явилися фото
Іще два пошкоджені російськими обстрілами будинки у столиці відновлено: з’явилися фото
КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон
КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон
17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)
17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)
Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера
Катастрофа у Броварах. ДБР показало останні секунди перед падінням гелікоптера
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
Столиця запускає безоплатну навчальну програму для ветеранів
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
31K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
23K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
22K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
8964
Німці почали відмовлятись від пива через дві причини
6424
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту