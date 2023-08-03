17-річний киянин потрапив у список найкращих студентів світу (фото)

Хлопець був репетитором для своїх друзів, створював навчальні відео для онлайн-школи та працював STEM-вчителем для дітей

Киянин Ян Стародубець номінований на Всесвітню премію Global Student Prize як студент-винахідник. Про це повідомили на сторінці Київської Малої академії наук у Facebook.

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Ян Стародубець – випускник приватної школм «Європейський колегіум», також хлопець відвідував секцію хімії відділення хімії та біології Київської МАН. Юнак навчається у Київській Малій академії наук.

«Коли почалася повномасштабна війна, усі проєкти довелося поставити на паузу. Але я не полишив улюбленої справи: проводив безкоштовні уроки для дітей з окупованих територій», – зауважив Ян.

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Під час навчання номінант був репетитором для своїх друзів, працював STEM-вчителем для дітей 1-5 класів, а ще створював навчальні відео на YouTube. Сьогодні він продовжує свою освітню діяльність.

Українець Ян Стародубець потрапив у список найкращих студентів світу фото з відкритих джерел

Ян разом з однокласниками спланував проєкт для зйомок навчальних відео, тому одна з онлайн-шкіл запропонувала винахіднику співпрацю. Також він створив для корейців розповідь-презентацію про історію нашої держави, зокрема, і про воєнні часи.

Ян Стародубець — вихованець Малої академії наук фото з відкритих джерел

Крім того, киянин дистанційно навчався в США у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas, при цьому паралельно продовжуючи навчання в українській школі.

«Під час навчання в українській школі брав участь у Конкурсі-захисті МАН, навіть дійшов до фіналу. Це був проєкт з хімії: я довів, що звичайне активоване вугілля не відрізняється від дорожчих аналогів, як-от препарату «Сорбекс», який коштує в 10 разів більше.

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Згодом долучився до найбільшого у світі екологічного конкурсу – GENIUS Olympiad, у якому виборов срібло. У конкурсі я представив сорбент, який створив за власною методикою, а також пояснив, як його можна використовувати в очисних фільтрах на теплоелектростанції.

Крім цього, писав статті про критичне мислення в межах проєкту «Мистецтво змін» від Національного центру «Український дім». Навіть моє дослідження про активоване вугілля та «Сорбекс» доводить, що люди зазвичай довіряють рекламі й не перевіряють складу препаратів. А ще я почав писати статті з філософії, ділився знаннями, які отримав в американській школі, ці матеріали публікував на сайті, який створив самостійно», – поділився своїми досягненнями юнак.

За всі ці заслуги 17-річний Ян Стародубець потрапив в рейтинг 50 учнів світу Global Student Prize. У ній відзначають найкращих студентів-винахідників світу. Переможець премії забере приз розміром $100 тис.

«Цьогоріч у червні я отримав лист, де було сказано, що я став одним із 50 найкращих студентів світу і тепер є претендентом на головний приз розміром $100 тис. Усвідомлення, що це правда, приходило досить довго, але коли нарешті осягнув це – був шокований. А ще зрозумів, що рухаюся в правильному напрямку – варто займатися тим, що я дійсно люблю», – підкреслив хлопець.

Ян Стародубець був запрошеним STEM-учителем для дітей 1-5 класів фото: МАН

«Я планую вступити в університет у США, для цього закінчую 12 клас американської школи, готуюся до вступних іспитів, а також насолоджуюся часом із рідними, адже розумію, що невдовзі поїду в іншу країну й ми не зможемо часто зустрічатися. А щодо глобальних планів – хочу й далі вдосконалювати освіту, після закінчення вишу в США обовʼязково повернуся в Україну, щоб поділитися набутим досвідом, знаннями й цінностями», – розповів юнак.

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До слова, у 2022-му найкращим студентом світу за версією Всесвітньої премії Global Student Prize став українець Ігор Клименко. Хлопець розробив безпілотник, поєднаний з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному й оптичному дослідженню поверхонь. Пристрій може знаходити різні типи мін, а найголовніше – передавати точні координати знайдених об'єктів саперам.