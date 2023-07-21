Росіян не оперую: у Молдові лікар відмовив пацієнтці у послугах (відео)

Медик заявив, що в нього виникає бажання витягнути Калашникова і розстріляти росіянку

У Молдові лікар відмовився прооперувати жінку через те, що вона росіянка і пригадав їй війну в Україні. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно, як лікар спілкуючись із росіянкою каже їй, що йому «хочеться розстріляти її з автомата Калашникова». Все через те, що на його вітання державною мовою вона відповідає російською.

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Він зазначив, що росіян категорично не оперує. До того ж відомо, що на операцію росіянка чекала цілий рік. «Це мене ображає. Я заходжу, говорю «Buna ziua», а ви мені – «Здравстуйте». Мені хочеться витягнути Калашникова і розстріляти вас, тому що ви для мене одразу ворог. Ви росіянка? Росіянка-росіянка? Я росіян не оперую, це вороги. Їдьте в Україну і скажіть, що ви росіянка», – сказав лікар.

На що жінка заявила, що вона за національністю росіянка, але народилася в Молдові.

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