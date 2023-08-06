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Зеленський «політав» на винищувачі F-16

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
Президенту продемонстрували роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16
фото: Офіс президента

У День Повітряних сил президент оглянув зразки зброї та військової техніки українських захисників неба та поспілкувався з воїнами

У День Повітряних сил Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з воїнами, а також узяв участь у погашенні поштового набору «Винищувачі зла». Про це інформує Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь щодо роботи й можливостей комплексів Patriot та IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 1

Володимир Зеленський оглянув, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 2

Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу «повітря – поверхня» ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 3

Президенту також продемонстрували роботу симулятора, переданого Україні Чехією для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16. На цьому симуляторі українські військові нині вивчають особливості сучасної техніки та її можливості. Володимир Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней – Ту-95.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 4

Військовослужбовці Повітряних сил під час спілкування з Главою держави презентували йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, які допоможуть здолати російських загарбників і звільнити всі українські землі.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 5

«Дозвольте від льотного складу Повітряних сил Збройних Сил України подарувати вам фактично символ незламності й майбутньої боротьби за нашу неньку Україну. Ви як Президент бороните разом зі Збройними Силами нашу державу. У лицаря є зараз щит – це ППО. Хочемо подарувати вам шолом, бо лицар має бути із шоломом. До повного комплекту лицарю не вистачає меча – авіації, щоб уражати повітряного й наземного противника», – зазначив один із воїнів Повітряних сил і додав, що на цьому шоломі – підписи військових ПС, які отримали звання Героя України, та повних кавалерів орденів «За мужність» і Богдана Хмельницького.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 6

Президент високо оцінив такий подарунок і зазначив, що працюватиме задля отримання Україною F-16.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта «Винищувачі зла», які «Укрпошта» випустила до Дня Повітряних Сил.

Зеленський «політав» на винищувачі F-16 фото 7

«Марки – вони пророчі. Коли ми щось випускаємо – це обов’язково відбувається. Тому сьогодні на честь Повітряних сил, сподіваючись, що в нас скоро будуть F-16, випустили таку марку. І зараз – урочисте погашення спеціальним штемпелем у День Повітряних сил», – зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський і запросив Главу держави першим погасити спеціальну марку.

На марці зображено, як українська армія нищить символ «імперії зла», перетираючи його на «винищувальній» тертушці. Лицар у шоломі-тризубі на конверті уособлює благородність, силу й честь українського воїнства, яке боронить рідну землю.

Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Олексій Резніков і Микола Олещук погасили марки й залишили підписи на кожному з чотирьох погашених примірників набору «Винищувачі зла».

Нагадаємо, 6 серпня відзначається День Повітряних сил Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський привітав наших захисників неба з професійним святом.

Нагадаємо, що в День Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук також привітав колег із професійним святом. 

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