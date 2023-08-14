Росія терміново посилила охорону Кримського моста
Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.
Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону. Про це заявив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
«Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії», – заявив він.
За словами Плетенчука, Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.
«Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць», – сказав він.
Представник ВМС наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, які сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.
«Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо», – додав Плетенчук.
Нагадаємо, у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.
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