Росія терміново посилила охорону Кримського моста

12 серпня мешканці Кримського півострова повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони в Кіровському районі

Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.

Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону. Про це заявив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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«Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії», – заявив він.

За словами Плетенчука, Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.

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«Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць», – сказав він.

Представник ВМС наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, які сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.

«Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо», – додав Плетенчук.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.