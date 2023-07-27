Нацгвардійці зупинили прорив окупантів на Сіверському напрямку: деталі бою

На Сіверському напрямку українські воїни перебувають під постійними артилерійськими обстрілами

Воїни Національної гвардії України зупинили спробу прориву російських військ на Сіверському напрямку і знищили ворожі танки Т-90М «Прорив». Про це повідомив представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу.

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«На Сіверському напрямку наші воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника», – зазначив Уршалович.

Як зазначається, в ході одного з боїв бійці підрозділів 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» ім. Героя України Сергія Михальчука зупинили спробу прориву противником наших позицій. «Зазнавши невдачі під час штурму піхотними підрозділами, ворог відправив три новітні танки Т-90М «Прорив». Втім, Лиманські ліси їм встали впоперек, прорив не вдався, а екіпажі танків поповнили списки «хороших руських», – розповів полковник.

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За його словами, танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.

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