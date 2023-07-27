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Нацгвардійці зупинили прорив окупантів на Сіверському напрямку: деталі бою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нацгвардійці зупинили прорив окупантів на Сіверському напрямку: деталі бою
фото з відкритих джерел

На Сіверському напрямку українські воїни перебувають під постійними артилерійськими обстрілами

Воїни Національної гвардії України зупинили спробу прориву російських військ на Сіверському напрямку і знищили ворожі танки Т-90М «Прорив». Про це повідомив представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу.

«На Сіверському напрямку наші воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника», – зазначив Уршалович.

Як зазначається, в ході одного з боїв бійці підрозділів 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» ім. Героя України Сергія Михальчука зупинили спробу прориву противником наших позицій. «Зазнавши невдачі під час штурму піхотними підрозділами, ворог відправив три новітні танки Т-90М «Прорив». Втім, Лиманські ліси їм встали впоперек, прорив не вдався, а екіпажі танків поповнили списки «хороших руських», – розповів полковник.

За його словами, танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: танки ворог полковник ЗСУ війна

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