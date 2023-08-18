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Туреччина попередила Росію про ризик ескалації судноплавства в Чорному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччина попередила Росію про ризик ескалації судноплавства в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Анкара попередила Москву про ризик зростання напруженості в Чорному морі в разі повторення ситуацій, подібних до огляду російськими військовими суховантажу «Сукра Окан»

Туреччина попередила Росію про можливий ризик загострення напруженості через неправомірний обшук цивільного судна російськими представниками в Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини

Центр боротьби з дезінформацією, що був заснований під егідою управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана повідомив, що Анкара попередила Москву про ризик зростання напруженості в Чорному морі в разі повторення ситуацій, подібних до огляду російськими військовими суховантажу «Сукра Окан».

У повідомленні зазначено: «Після проведених дій зі судном було чітко висловлено російській стороні про обережне ставлення до таких ініціатив, які можуть призвести до збільшення напруженості в Чорному морі».

Нагадаємо, вчора перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси

Перед цим останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, окупанти починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.

Читайте також: Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Теги: обшук окупанти Одеса Анкара Порту ворог

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