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Повітряні сили відзвітували про кількість збитих дронів за ніч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили відзвітували про кількість збитих дронів за ніч
фото ілюстративне

Три Shahed-136 збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині

Протягом минулої ночі сили ППО збили шість ворожих дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування «Схід». Три Shahed-136 збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині», –  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Теги: ЗСУ безпілотник війна

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