Повітряні сили вперше показали «розумні» американські авіабомби під крилом літаків ЗСУ (фото)

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це відносно недорогий комплект наведення від Boeing для звичайної бомби, що перетворює некеровану бомбу загального призначення на «розумну» зброю з точним управлінням.

Підписані бомби та ракети, надані американськими партнерами, вже досягли своїх цілей

Українські військові вперше показали на пілонах літаків Повітряних сил ЗСУ американські «крилаті» авіабомби JDAM-ER, оснащені модулем планування та корекції. Фото оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це відносно недорогий комплект наведення від Boeing для звичайної бомби, що перетворює некеровану бомбу загального призначення на «розумну» зброю з точним управлінням.

«Я дякую народу і уряду Сполучених Штатів Америки за підтримку України в цей важкий і доленосний для всього світу час. Наші воїни успішно використовують американське озброєння, щоб захистити український народ від повітряного терору Росії», – написав генерал-лейтенант Олещук.

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За його словами, на ранок 4 липня, коли він виклав це фото, «підписані бомби та ракети, надані американськими партнерами, вже досягли своїх цілей».

Між двома JDAM на фотоколажі – протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM. Всі ці боєприпаси, ймовірно, кріпляться на МіГ-29.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.