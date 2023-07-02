Майже 50 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив результати важких боїв

Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках

Триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування аорожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, ідеться про Карповичі та Кам'янську Слободу Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильну, Вовчанськ, Бударки, Чугунівку, Одрадне і Кам'янку Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове – Донецької.

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На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали приблизно 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапил, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли майже 15 населених пунктів. Зокрема, від вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще один важливий об’єкт ворога.