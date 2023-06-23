Ракетна атака на Хмельниччину: куди прилетіли уламки
Постраждалих внаслідок атаки немає
Внаслідок падіння уламків ракети на Хмельниччині виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.
Також уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл і на території приватних будинків.
«Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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