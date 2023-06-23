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Ракетна атака на Хмельниччину: куди прилетіли уламки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Хмельниччину: куди прилетіли уламки
Уламки ракет впали на території приватних будинків
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок атаки немає

Внаслідок падіння уламків ракети на Хмельниччині виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

Також уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл і на території приватних будинків. 

«Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Хмельниччина окупанти ЗСУ війна ракета

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