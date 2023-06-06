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ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога у Бахмуті та Мар’їнці: багато втрат
фото ілюстративне

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах

Розпочалася 486-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Цієї ночі Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Проте, усі вони були знищені в повітрі нвшими захисниками.
Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію – на її полігонах триває підготовка підрозділів ворога.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків, застосувавши три ракети типу С-300. Також, завдав авіаційних ударів в районах Середина-Буда Сумської області та Огірцеве і Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Старі Вирки, Атинське, Волфине, Ободи, Яструбине, Кіндратівка, Миропілля, Краснопілля, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області, а також Басове, Сотницький Козачок, Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук'янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев'яківка, Одрадне на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського на Луганщині та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав ракетного удару по житловому кварталу населеного пункту Комишуваха, зруйновано житлові будинки. Також, завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Протягом минулої доби, в результаті злагоджених дій підрозділів сил оборони, безповоротні втрати ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках склали більш як 160 осіб, ще близько 230 окупантів отримали поранення. Втрати противника в озброєнні та військовій техніці склали 28 одиниць.

Авдіївський напрямок

Противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 убитими та більше 100 – пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог вів наступальні дії у напрямку Новосілки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області. Водночас, на зазначеному напрямку, нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Козацьке, Микільське, Молодіжне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та п’ять » по зенітно-ракетних комплексах противника. Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та шість ударних, різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще чотири важливих цілі.

Теги: Генштаб окупанти ЗСУ війна

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