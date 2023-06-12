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Наступ ЗСУ. Міноборони назвало кількість звільнених за тиждень населених пунктів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ ЗСУ. Міноборони назвало кількість звільнених за тиждень населених пунктів
За тиждень Силами оборони звільнено сім населених пунктів
фото ілюстративне

Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км²

За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км².

Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Нагадаємо, глава оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у найближчі кілька днів слід очікувати «великої атаки» України на Донбасі.

Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції», а «основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки».

До слова, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині.

Теги: війна ЗСУ окупанти контрнаступ

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