Наступ ЗСУ. Міноборони назвало кількість звільнених за тиждень населених пунктів
Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км²
За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км².
Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
Нагадаємо, глава оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у найближчі кілька днів слід очікувати «великої атаки» України на Донбасі.
Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції», а «основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки».
До слова, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині.
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