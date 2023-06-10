Маляр розповіла, яку роль виконує інформація про перебіг бойових дій
За словами військової, інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі
Інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у Telegram та показала світлину із пресофіцерами «Таврії» та «Хортиці» – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України.
Як підкреслила Маляр, від цих офіцерів йде інформацію, що відбувається на Бахмутському чи Запорізькому напрямках.
За словами військової, «інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі. Ми розробляємо після консультацій з главкомом та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій, а потім в режимі 24/7 координуємо і коригуємо комунікацію з пресслужбами ОСУВ та Страткомом ЗСУ залежно від потреб фронту».
Заступниця міністра оборони заявила, що основним замовником того, що і як інформаційно подавати під час війни, є Збройні сили України, які формують свою потребу – «які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя».
«Наше завдання – воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом», – наголосила Маляр.
Як зазначила Маляр, «варто знати, в нас все скоординовано і все під контролем»
«Все, що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи. Ми добре знаємо, що вкидає ворог в інфопростір, і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги. Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони», – повідомила військова.
Як запевнила Маляр, «ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій»
«В нас сильна професійна команда. Міноборони та ЗСУ – наші речники оперативно вас інформують щодня у прямих включеннях на ТВ, іноді навіть під обстрілами. В нас цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад», – додала заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, учора Силами оборони було знищено 138 окупантів, ще 236 зазнали поранень. Одного російського військового взяли в полон.
Раніше стало відомо, що Україна на Вільнюському саміті НАТО у липні отримає алгоритм вступу до Альянсу.
До слова, країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти РФ.
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