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Маляр розповіла, яку роль виконує інформація про перебіг бойових дій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Маляр розповіла, яку роль виконує інформація про перебіг бойових дій
Основним замовником висвітлення інформації під час війни є ЗСУ
фото: Ганна Маляр

За словами військової, інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі

Інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у Telegram та показала світлину із пресофіцерами «Таврії» та «Хортиці» – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України.

На світлині разом з Маляр пресофіцери «Таврії» та «Хортиці» – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України
На світлині разом з Маляр пресофіцери «Таврії» та «Хортиці» – оперативно-стратегічних угруповань військ, які зараз воюють на найгарячіших напрямках сходу та півдня України
фото: Ганна Маляр

Як підкреслила Маляр, від цих офіцерів йде інформацію, що відбувається на Бахмутському чи Запорізькому напрямках.

За словами військової, «інформація про перебіг бойових дій є елементом плану операції та виконує військові задачі. Ми розробляємо після консультацій з главкомом та фахівцями Генштабу з інформаційної безпеки стратегічну лінію інформування під час тих чи інших військових дій, а потім в режимі 24/7 координуємо і коригуємо комунікацію з пресслужбами ОСУВ та Страткомом ЗСУ залежно від потреб фронту».

Заступниця міністра оборони заявила, що основним замовником того, що і як інформаційно подавати під час війни, є Збройні сили України, які формують свою потребу – «які задачі їм важливо вирішити за допомогою інформаційних інструментів, а Міноборони разом з медійними підрозділами ЗСУ втілює це у життя».

«Наше завдання – воювати інформацією в рамках тих планів і задач, які стоять перед військом», – наголосила Маляр.

Як зазначила Маляр, «варто знати, в нас все скоординовано і все під контролем»

«Все, що ми подаємо публічно, потрібно нашим силам оборони для роботи. Ми добре знаємо, що вкидає ворог в інфопростір, і завжди оперативно реагуємо, якщо це в інтересах ЗСУ і перемоги. Ми даємо стільки інформації, скільки потрібно саме зараз в інтересах сил оборони», – повідомила військова.

Як запевнила Маляр, «ми не приховаємо від вас наші перемоги та факти звільнення територій»

«В нас сильна професійна команда. Міноборони та ЗСУ – наші речники оперативно вас інформують щодня у прямих включеннях на ТВ, іноді навіть під обстрілами. В нас цілодобово триває інформування на сторінках і каналах Міноборони та ЗСУ, родів/видів військ і бригад», – додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, учора Силами оборони було знищено 138 окупантів, ще 236 зазнали поранень. Одного російського військового взяли в полон.

Раніше стало відомо, що Україна на Вільнюському саміті НАТО у липні отримає алгоритм вступу до Альянсу.

До слова, країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти РФ.

 

Теги: ЗСУ Міноборони інформаційна війна

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