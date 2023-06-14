США змінили думку про ракети Atacms для України

У Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Page.

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«Якщо до цього всі відповіді звучали як «Just forget it», тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється», – сказала Маркарова.

За словами посла, переговори між американською та українською сторонами, які стосуються політично-військових питань, зазвичай є непублічними.

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«Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули «ні», а потім чули «так». Це не завжди тому, що була чітка позиція «ні» і вона змінилась на чітку позицію «так» – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник», – підкреслила Маркарова.

Дипломатка додала, що у питанні передачі озброєнь США розглядають одразу низку факторів, серед яких наявність, тренування та постачання, інтеграція з уже наявними в України системами озброєнь, наявність озброєння в достатній кількості, знаходження такої спроможності не тільки у США, а й в інших партнерів, виробничий комплекс, який має це підтримувати, та логістика.

ATACMS – це ракети класу «земля-земля», які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами Himars, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності Atacms тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Минулого тижня в Конгресі США внесли резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети Atacms.

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Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

До слова, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.