США змінили думку про ракети Atacms для України
У Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Page.
«Якщо до цього всі відповіді звучали як «Just forget it», тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється», – сказала Маркарова.
За словами посла, переговори між американською та українською сторонами, які стосуються політично-військових питань, зазвичай є непублічними.
«Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули «ні», а потім чули «так». Це не завжди тому, що була чітка позиція «ні» і вона змінилась на чітку позицію «так» – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник», – підкреслила Маркарова.
Дипломатка додала, що у питанні передачі озброєнь США розглядають одразу низку факторів, серед яких наявність, тренування та постачання, інтеграція з уже наявними в України системами озброєнь, наявність озброєння в достатній кількості, знаходження такої спроможності не тільки у США, а й в інших партнерів, виробничий комплекс, який має це підтримувати, та логістика.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності Atacms тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.
Минулого тижня в Конгресі США внесли резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети Atacms.
Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.
До слова, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.
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