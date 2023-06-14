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США змінили думку про ракети Atacms для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США змінили думку про ракети Atacms для України
За словами Макарової, Україна вперше почула, що питання надання зброї обговорюється
фото з відкритих джерел

У Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Page.

«Якщо до цього всі відповіді звучали як «Just forget it», тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється», – сказала Маркарова.

За словами посла, переговори між американською та українською сторонами, які стосуються політично-військових питань, зазвичай є непублічними.

«Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули «ні», а потім чули «так». Це не завжди тому, що була чітка позиція «ні» і вона змінилась на чітку позицію «так» – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник», – підкреслила Маркарова.

Дипломатка додала, що у питанні передачі озброєнь США розглядають одразу низку факторів, серед яких наявність, тренування та постачання, інтеграція з уже наявними в України системами озброєнь, наявність озброєння в достатній кількості, знаходження такої спроможності не тільки у США, а й в інших партнерів, виробничий комплекс, який має це підтримувати, та логістика.

ATACMS – це ракети класу «земля-земля», які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами Himars, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності Atacms тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Минулого тижня в Конгресі США внесли резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети Atacms.

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

До слова, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

 

Теги: США озброєння допомога ЗСУ

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