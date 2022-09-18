Повітряні сили відзвітували про знищену за добу авіацію ворога

Десять ударів завдали наші бійці по позиціях рашистів

Протягом 17 вересня Повітряні сили знищили п'ять ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52. Про це повідомила пресслужба командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, скільки гелікоптерів та літаків окупантів знищили ЗСУ.

Як відомо, російські загарбники розмістили навколо України 430 літаків та 340 вертольотів. Вони розміщені на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму.