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    Події в Україні

    Повітряні тривоги на Рівненщині: влада попередила громадян (відео)

    Хибне відчуття безпечності &ndash; це ризик для здоров&rsquo;я та життя - Повітряні тривоги на Рівненщині: влада попередила громадян (відео)
    Хибне відчуття безпечності – це ризик для здоров’я та життя
    фото з відкритих джерел

    Голова Рівненської ОВА показав, що відбувається з житловими будинками після влучання російських ракет

    Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль закликав жителів регіону не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

    «На Рівненщині знову почастішали повітряні тривоги. Вкотре закликаю вас не ігнорувати цей сигнал, йти до найближчого укриття або хоча б користуватися правилом «двох стін». Хибне відчуття безпечності – це ризик для здоров’я та життя», – йдеться у повідомленні.

    Коваль показав відео симуляції влучання різних типів російських ракет у житлові будинки. Ця робота базується на ранньому моделюванні вибухової хвилі.

    Ракети, використані у випробуванні:

    • П-800 «Онікс» або «Бастіон-П» — надзвукова протикорабельна ракета; БЧ: 200-250 кг;
      Тротиловий еквівалент: 260-325 кг;
    • 3М14 «Калібр» — ударна крилата ракета, також відома як «Клуб»; БЧ: 400-500 кг;
      Тротиловий еквівалент: 520-650 кг;
    • Іскандер-М 9М723 — балістична ракета; БЧ: 700–800 кг;
      Тротиловий еквівалент: 910-1040 кг;
    • Авіаційна термобарична бомба підвищеної потужності (АТБІП), прозвана «Батьком усіх бомб» (ФОБ);
      Тротиловий еквівалент: 44 тис. кг.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

    За даними Генштабу ЗСУ, українські військові станом на 11 липня від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Рівненщина ракета #stoprussia
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    Повітряні тривоги на Рівненщині: влада попередила громадян (відео)