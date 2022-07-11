Українські бійці ліквідували вже 37 400 окупантів, – Генштаб

Українські військові станом на 11 липня ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1645 (+4) од;

бойових броньованих машин – 3828 (+5) од;

артилерійських систем – 838 (+4) од;

РСЗВ – 247 (+0) од;

засоби ППО – 109 (+1) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од;

спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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