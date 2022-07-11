Українські бійці ліквідували вже 37 400 окупантів, – Генштаб

Українські бійці ліквідували вже 37 400 окупантів, – Генштабграфіка
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку
Українські військові станом на 11 липня ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1645 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 3828 (+5) од;
- артилерійських систем – 838 (+4) од;
- РСЗВ – 247 (+0) од;
- засоби ППО – 109 (+1) од;
- літаків – 217 (+0) од;
- гелікоптерів – 188 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
- крилаті ракети – 155 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од;
- спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.