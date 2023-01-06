Пожежа в ліцеї, поранений пенсіонер: наслідки ворожої атаки на Харківщину (фото)

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості

Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були населені пункти Харківщини. Постраждали від ворожих атак Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у Дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин.

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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.