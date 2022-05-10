Закон про ленд-ліз: обсяг військової допомоги планують збільшити

Проголосувати за виділення цієї суми планують вже цього тижня

США можуть надати $40 млрд – Bloomberg

«Демократи» мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі $40 млрд. Законопроєкт винесуть на голосування в Палаті представників вже у вівторок. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами двох джерел, «демократи» розробили пакет допомоги Україні в розмірі $39,8 млрд і планують проголосувати за виділення цієї суми вже на цьому тижні.

Вже у вівторок Палата представників може проголосувати за пакет допомоги для України. Спочатку президент США запитував у Конгресу $33 млрд. Але законодавці мають намір додатково виділити $3,4 млрд на військову допомогу і $3,4 млрд на гуманітарні питання.

Початковий запит Байдена в розмірі $33 млрд доларів для України повинен був розподілитися так: $20,4 млрд направлялося у вигляді військової допомоги, $8,5 млрд – у вигляді економічної допомоги й $3 млрд – на вирішення гуманітарних питань і проблем глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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