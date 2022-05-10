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    Аваков розповів, кого він готовий власноруч вбити (відео)

    Ексочільник МВС пригрозив Киві - Аваков розповів, кого він готовий власноруч вбити (відео)
    Ексочільник МВС пригрозив Киві
    фото з відкритих джерел

    Екснардепові, який зрадив рідну землю, краще не потрапляти на очі українцям

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готовий власноруч застрелити колишнього нардепа, зрадника України Іллю Киву. Про це він зізнався в ексклюзивному інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі «Україна 24».

    «Це не людина, це істота, якій треба горіти у пеклі», – додав ексміністр МВС.

    Нагадаємо, раніше слідчі затримали соратників Киви, які мали дестабілізувати ситуацію на Одещині (фото, відео).

    Також Кива попросив притулку в Росії.

    Як повідомлялося, російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву.

    До слова, Рада позбавила Киву мандата, ще четверо нардепів заявили про вихід з ОПЗЖ.

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    Теги: росія МВС окупанти міністр Арсен Аваков війна Україна окупація #stoprussia
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    Аваков розповів, кого він готовий власноруч вбити (відео)