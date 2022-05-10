Уся увага – на Путіна: що пише світова преса

Десятки українських мирних жителів загинули в школі, яку розбомбили росіяни

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 9 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Меtro пише про емоційне звернення Володимира Зеленського до українського народу, оскільки світ відзначає 77-річчя від поразки нацистської Німеччини. Президент України, зображений на чорно-білому відео, знятому перед розбомбленим багатоквартирним будинком, порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і заприсягся, що Україна здолає російське вторгнення.

Фото першої леді США Джилл Байден, яка зустрічається зі своєю українською колегою Оленою Зеленською в одній зі шкіл Ужгорода, опублікована на першій шпальті Financial Times. У газеті йдеться про те, що несподіваний візит першої леді США в Україну є ще одним «сигналом» підтримки з боку Вашингтона.

Новий пакет санкцій США проти Росії висвітлено в основному матеріалі. У документі йдеться, що санкції націлені на 27 керівників «Газпромбанку», хоч його активи не будуть заморожені, а транзакції не будуть заблоковані, бо саме так європейські країни платять за російський газ. Також американські компанії більше не зможуть продавати бухгалтерські та консультаційні послуги російським фірмам.

The Guardian: «Шістдесят людей загинули внаслідок авіанальоту на українську школу».

Вони загинули після того, як сільська школа на сході України була зруйнована нальотом російської авіації. Спроби порятунку, як повідомляється, неможливі через постійні обстріли, російські атаки тривають.

Напад стався за день до того, як лідери G7 опублікували заяву. У ній сказано, що вторгнення Володимира Путіна в Україну зганьбило Росію і ті жертви, які її народ приніс, щоб перемогти нацистську Німеччину у Другій світовій війні.

Близько 90 українців використали школу в Білогорівці, селі за 60 миль на північний захід від контрольованого Росією міста Луганськ, як притулок. Попередній прихисток людей, будівлю клубу, окупанти зруйнували раніше.

Європа

Нідерланди. De Volkskrant: «Вся увага на Путіна». Військовим парадом та промовою Володимир Путін прикував до себе всі погляди Заходу під час відзначення перемоги над нацистською Німеччиною.

Іспанія. La Vanguardia: «G7 обіцяє відмовитися від російської нафти і газу». Угорщина, Словаччина та Чехія перешкоджають угоді Європейського Союзу про скорочення імпорту.

Росія бомбить школу напередодні святкування перемоги 1945 року.

Раніше один з українських воєнних спікерів, Олексій Арестович, звернув увагу на знакові слова Володимира Путіна, сказану тим на параді у Москві.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час виступу на Красній площі з нагоди 77-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі більше говорив про нинішню загарбницьку війну проти України. Але при цьому не згадав про жоден успіх рашистської армії, навіть про «звільнення Маріуполя», про яке йому ще у квітні доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Виглядав же Путін на параді так, що його навіть порівняли із лідером російських більшовиків XX століття, першим комуністичним керівником Росії Володимиром Леніним в останні роки життя того.