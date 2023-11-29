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Працівниці шахти опинилися під завалами: нові деталі обстрілу підприємства в Торецьку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Працівниці шахти опинилися під завалами: нові деталі обстрілу підприємства в Торецьку
Унаслідок удару вибухом пошкоджено також промислові будівлі
фото: Офіс Генпрокурора

Точної інформації про стан постраждалих наразі немає

Російські війська атакували шахту під час обстрілу підприємства в Торецьку Донецької області. Чотирьох робітниць привалило і вони опинилися під завалами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Через обстріл було частково зруйновано будівлю шахти в Донецькій області», – йдеться в повідомленні. За даними Міненерго, під завалами опинилися чотири робітниці підприємства.

«Три жінки отримали механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості, ще одна – тяжкі травми», – додали енергетики.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська вдарили з авіації по підприємству в Торецьку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки – робітниці, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих у віці 35, 43, 52 та 54 років доправили до лікарні.

Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: окупанти шахта Донеччина обстріл інфраструктура

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